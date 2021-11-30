В Петербург пришла настоящая зима

Во вторник, 30 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическую ситуацию сформирует северо-западная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейской России.

«Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдёт снег, к вечеру усилится ветер», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут -2…-4 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

За последние 12 часов в Северной столице выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть от (29%) от месячной нормы ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!