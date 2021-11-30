В Петербург пришла настоящая зима

В Петербург пришла настоящая зима
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во вторник, 30 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическую ситуацию сформирует северо-западная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейской России.

«Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдёт снег, к вечеру усилится ветер», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут -2…-4 градусов. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

За последние 12 часов в Северной столице выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть от (29%) от месячной нормы ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

зима погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Врачи раскрыли главные признаки формирования тромбов
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до нового года. QR-коды для ресторанов отложили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург пришла настоящая зима
Число пострадавших на шахте «Листвяжная» достигло 96 человек
В Тосненском районе загорелся частный дом
В Петербурге ожидаются 7-балльные пробки утром 30 ноября
В Приморье обезвредили напавшего на женщину посреди города медведя
Ольга Бузова вернулась в больницу после побега
Доктор Мясников рассказал о единственном способе защиты от штамма «омикрон»
В мире коронавирусом заразились более 262 млн человек