Мертвого младенца нашли в кроватке в квартире на Черкасова

Мертвого младенца нашли в кроватке в квартире на Черкасова
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Фото: pixabay

В Калининском районе полиция разбирается в обстоятельствах смерти новорожденного, труп которого нашли в его кроватке.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, мальчика, рожденного полтора месяца назад, нашли обнаружили мертвым накануне утром. Он лежал в своей кроватке в квартире на улице Черкасова. Родители вызвали скорую помощь, но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Признаков криминальной смерти на его теле не нашли.

Прибывшие к месту сотрудники полиции выяснили, что мальчик проживал с 19-летней матерью и 22-летним отцом. Семья на учете не состоит.

Точную причину смерти установят в морге, куда направили тело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сына пенсионера, труп которого нашли в квартире на Товарищеского, задержали за его смерть.

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