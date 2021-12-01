Сына пенсионера, труп которого нашли в квартире на Товарищеского, задержали за его смерть

Сына пенсионера, труп которого нашли в квартире на Товарищеского, задержали за его смерть
Труп нашли в квартире на Товарищеском. Фото: google.maps

В Петербурге правоохранителями возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в понедельник в квартире дома 22/1 по Товарищескому проспекту был найден труп 72-летнего мужчины. Он лежал в одной из комнат на диване. На лице погибшего были ссадины и кровоподтеки. Тело пенсионера нашла его 48-летняя дочь.

Прибывшие полицейские сразу нашли и задержали подозреваемого. Далеко идти не пришлось — им оказался 43-летний сын потерпевшего, который в момент задержания был пьян.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец, задавивший женщину на машине жены, может отправиться в колонию на 12 лет.

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