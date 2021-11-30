Петербуржец, задавивший женщину на машине жены, может отправиться в колонию на 12 лет

В Северной столице предстанет перед судом водитель, наехавший на пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Следствие считает, что автомобилист в августе 2021 года сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Причем мужчина выбрал для этого машину своей супруги.

Гражданин сдавал «задом» во дворе вдоль дома № 173 по проспекту Народного Ополчения и не заметил вышедшую на дорогу женщина. Мужчина сбил её и уехал с места ДТП. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и тут же скончался.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Приговор позднее вынесет суд. Обвиняемому может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец оставил окурок в квартире. Две его маленькие дочки погибли.