Петербуржец оставил окурок в квартире: две его маленькие дочки погибли

Петербуржец оставил окурок в квартире: две его маленькие дочки погибли
Девочки скончались от отравления окисью углерода.. Фото: pixabay.com

Отца двух маленьких девочек суд приговорил к 2 годам 2 месяцам условно с испытательным сроком 3 года.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 ноября.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Музычука. Его признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности».

24 апреля, днем, мужчина вышел из своей квартиры на улице Героев. Запертыми в жилище оказались две дочки Музычука 2016 и 2018 года рождения. При этом, дома также бы источник зажигания малой мощности, предполагается, что окурок. Так, произошел пожар. Дети скончались в больницах от отравления окисью углерода.

Дело рассматривали в особом порядке. Сергей Музычук признал свою вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Передовиков ребенок упал с балкона 24-этажного дома.

красносельский районный суд новости СПб погибли дети пожар происшествие


 

Новости партнеров
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Британские ученые рассказали, как распознать психопатов среди котов
Петербуржец оставил окурок в квартире: две его маленькие дочки погибли
Выступление стендап-комика Руслана Белого накануне мероприятия было отменено
В Египте зафиксировали первый случай заражения омикрон-штаммом COVID
За вырванный из гражданского дела лист петербуржец может заплатить 200 тыс.
Эксперты назвали самые доступные японские кроссоверы в России
Сильный снегопад накроет Петербург с вечера 29 ноября
В Петербурге 189 классов перешли на «дистанционку» из-за ОРВИ и ...