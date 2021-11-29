Петербуржец оставил окурок в квартире: две его маленькие дочки погибли

Отца двух маленьких девочек суд приговорил к 2 годам 2 месяцам условно с испытательным сроком 3 года.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 ноября.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Музычука. Его признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности».

24 апреля, днем, мужчина вышел из своей квартиры на улице Героев. Запертыми в жилище оказались две дочки Музычука 2016 и 2018 года рождения. При этом, дома также бы источник зажигания малой мощности, предполагается, что окурок. Так, произошел пожар. Дети скончались в больницах от отравления окисью углерода.

Дело рассматривали в особом порядке. Сергей Музычук признал свою вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года.

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