На Передовиков ребенок упал с балкона 24-этажного дома

На Передовиков ребенок упал с балкона 24-этажного дома
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Красногвардейском районе обнаружен труп ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 22 ноября в полицию через 112 поступило сообщение о том, что в доме по улице Передовиков ребенок упал с высоты.

На место происшествия прибыла полиция. После падения с общего балкона, на неустановленном этаже 24-этажного дома был обнаружен труп ребенка 2008 года рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что неделю назад мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

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