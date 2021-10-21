Пьяные посиделки на улице Бутлерова закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки на улице Бутлерова закончились ножевым ранением
С места происшествия изъяли нож. Фото: Baltphoto

Полиция устанавливает обстоятельства госпитализации мужчины в Калининском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавший получил ножевое ранение в подъезде на улице Бутлерова, 9.

Мужчину 1989 года рождения госпитализировали с ранением головы, шеи и груди, проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.

По подозрению в квартире дома на улице Верности был задержан мужчина 1992 года рождения. по предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникшей ссоры, он нанес несколько ударов ножом в область груди и головы своему знакомому.

Возбуждено уголовное дело. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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