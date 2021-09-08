Во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым

Во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым
На Межевой улице нашли труп жителя Дагестана. Фото: "Яндекс карты"

В городе Всеволожск Ленинградской области в ванной обнаружили мертвое тело уроженца Дагестана.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 октября, днем, по номеру «112» сообщили, что в квартире по улице Межевая, дом 19 бездыханное тело.

Оказалось, что мертвым нашли 32-летнего жителя республики Дагестан. Мужчина снимал в квартире одну комнату.

Смерть гражданина была вовсе не естественная, на груди заметили ножевое ранение. Труп отправили в морг, чтобы установить причину смерти.

Правоохранители изъяли нож, биоматериалы и одежду, надетую на погибшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учительница сообщила о трупе в утепленных калошах в канаве Ленобласти

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