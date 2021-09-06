Учительница сообщила о трупе в утепленных калошах в канаве Ленобласти

Учительница сообщила о трупе в утепленных калошах в канаве Ленобласти
Труп лежал в канаве, в воде. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области 4 сентября в полицию обратилась 54-летняя женщина, работающая учителем. Она сообщила о найденном в канаве трупе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, бездыханное тело мужчины было обнаружено в садоводстве «Фрунзенское», на Дунайском проспекте напротив дома 1 в канаве.

Мертвец лежал вниз лицом в воде и на животе. Позднее выяснилось, что скончался 60-летний мужчина, уроженец Ленобласти.

Одет он был в кофту, спортивные штаны и резиновые калоши.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пожар унес жизнь мужчины и отправил в больницу его жену. Супруги злоупотребляли алкоголем, однако ссор и конфликтов в этой семье не было. Отмечается, что в доме было отключено электричество.

Всеволожский район ленобласть происшествие труп


 

Новости партнеров
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Юную студентку изнасиловали на вписке в Ломоносове
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус добрался до 221 млн человек в мире
Малыш нашел пакет с веществами в Ленобласти: мальчик в тяжелом состоянии
В Петербург из Новосибирска привезли блокадный трамвай
Назван район Петербурга с самым высоким уровнем проституции
Учительница сообщила о трупе в утепленных калошах в канаве Ленобласти
В Ленобласти по дороге в лес внезапно умерла женщина
В Петербурге бездомный угнал автомобиль BMW и попал на нем в ДТП
В России на аукционе продают монету с Павлом I за 176 млн рублей