Учительница сообщила о трупе в утепленных калошах в канаве Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области 4 сентября в полицию обратилась 54-летняя женщина, работающая учителем. Она сообщила о найденном в канаве трупе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, бездыханное тело мужчины было обнаружено в садоводстве «Фрунзенское», на Дунайском проспекте напротив дома 1 в канаве.

Мертвец лежал вниз лицом в воде и на животе. Позднее выяснилось, что скончался 60-летний мужчина, уроженец Ленобласти.

Одет он был в кофту, спортивные штаны и резиновые калоши.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области пожар унес жизнь мужчины и отправил в больницу его жену. Супруги злоупотребляли алкоголем, однако ссор и конфликтов в этой семье не было. Отмечается, что в доме было отключено электричество.