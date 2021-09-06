В Ленобласти пожар унес жизнь мужчины и отправил в больницу его жену

В Ленобласти пожар унес жизнь мужчины и отправил в больницу его жену
В Ленобласти произошел серьезных пожар. Есть погибший и пострадавшая. Фото: "Яндекс карты"

В Лужском районе Ленинградской области было найдено мертвое тело после пожара.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в деревне Почап по улице Северная дома 44 А, жили супруги. Они злоупотребляли алкоголем, однако ссор и конфликтов в этой семье не было. Отмечается, что в доме было отключено электричество.

В квартире 58-летнего мужчины и 54-летней женщины произошел пожар. По какой причине, пока неизвестно. В результате возгорания, в одной из комнат жилища был найден обгоревший труп. Женщину же госпитализировали с ожогами тела 60 %.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на проспекте Косыгина погиб мужчина. Огонь «взялся» за двухкомнатную отдельную квартиру. Пламя охватило комнату площадью 15 «квадратов».

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