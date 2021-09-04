В пожаре на проспекте Косыгина погиб мужчина

В Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины.
Об этом сообщает 78.ru в субботу, 4 сентября.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на проспекте Косыгина дома 28 корпуса 6. Без пострадавших не обошлось. О том, что в жилом доме чрезвычайное происшествие спасателям сообщили в 21:28.
Огонь «взялся» за двухкомнатную отдельную квартиру. Пламя охватило комнату площадью 15 «квадратов».
Ликвидировали пожар около получаса. С огнем справились к 22:13.
От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и девять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина умерла при пожаре в квартире на Богатырском проспекте.