В пожаре на проспекте Косыгина погиб мужчина

В пожаре на проспекте Косыгина погиб мужчина
В Петербурге на проспекте Косыгина произошел пожар, в огне умер мужчина. Фото: Google Maps

В Красногвардейском районе Петербурга квартирный пожар унес жизнь мужчины.

Об этом сообщает 78.ru в субботу, 4 сентября.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на проспекте Косыгина дома 28 корпуса 6. Без пострадавших не обошлось. О том, что в жилом доме чрезвычайное происшествие спасателям сообщили в 21:28.

Огонь «взялся» за двухкомнатную отдельную квартиру. Пламя охватило комнату площадью 15 «квадратов».

Ликвидировали пожар около получаса. С огнем справились к 22:13.

От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина умерла при пожаре в квартире на Богатырском проспекте.

новости СПб происшествие проспект косыгина


 

Новости партнеров
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Твери избили болельщиков из Петербурга
В пожаре на проспекте Косыгина погиб мужчина
В Петербурге открыли памятник собаке Довлатова: фоторепортаж Gazeta.SPb
Песков пожалел поправившего Владимира Путина школьника
В квартирном пожаре на Косыгина могут быть пострадавшие
Бетономешалка на Гранитной улице зажала «Фольксваген»
К юбилею «Пассажиравтотранса» автобусы в Петербурге встали в число 95
На Ветеранов велосипедист упал на тротуаре: медики оказались бессильны