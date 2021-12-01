ЗакС поддержал идею о приватизации ГУП «ТЭК СПб»

Законопроект утвердили в первом чтении.

Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении проект закона о приватизации ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга». Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, после заседания парламентариев.

Отмечается, что инициативу поддержали 31 депутат. В ЗакСе заверили, что приватизация не скажется на тарифах, а также на обеспечении деятельности предприятия. Один из депутатов предположил, что интерсантом может стать одна из структур Газпрома.

Напоминаем, что разговоры о приватизации ГУП «ТЭК СПб» идут с августа 2020 года. По закону все ГУПы и МУПы, работающие на конкурентном рынке, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ТЭК запитает жилые дома Невского района от гибких теплосетей.