ТЭК запитает жилые дома Невского района от гибких теплосетей

Реконструкция тепловой сети на улицах Бабушкина и Крупской улучшит качество теплоснабжения 2000 горожан. Фото: https://pixabay.com

Реконструкция тепловой сети на улицах Бабушкина и Крупской улучшит качество теплоснабжения 2000 горожан. Фото: https://pixabay.com

Реконструкция тепловой сети пройдет на улицах Бабушкина в домах № 37, 39, 41 корпуса 1 и в доме № 4/35 на Крупской. Таким образом, будет улучшено качество теплоснабжения 2 тыс. жителей Петербурга.

Отмечается, что предприятие заменит 536 метров транзитных внутриквартальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП ТЭК Петербурга 21 ноября.

Новые сети оснащены такой функцией, что в случае увлажнения изоляционного слоя, специалисты сразу же получат данную информацию. Так, получится своевременно предотвратить дефекты.

Монтаж сетей уже выполнен на 23%, подрядчик «Просперити» собирается закончить его до конца 2021 года, опережая срок. Стоимость проекта составила 17,4 млн рублей.

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