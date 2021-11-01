На Фермерском шоссе лопнула труба с кипятком

В результате прорыва трубы в Приморском районе на Фермерском шоссе, 36 образовалась огромная дыра в асфальте, куда провалились две припаркованные машины.

На Фермерском шоссе лопнула труба с кипятком и оставила без отопления психоневрологический интернат № 4. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на ТЭК СПб.

В результате аварии с трубой в асфальте появилась дыра диаметром около трех метров. В образовавшуюся дырку провалились две припаркованные машины Honda Civic и Volkswagen Tiguan. Автолюбители спасли машины из западни сами. Представители страховой компании на данный момент оценивают причиненный ущерб.

Технологическое нарушение зафиксировали на трубопроводе диаметром 219 мм. По словам ТЭК СПБ, Трубопровод 1992 года был передан в изношенном состоянии на баланс предприятия в 2021 году. Ранее сеть находилась на балансе СПБ ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. Скворцова-Степанова».

Работы по устранению дефекта будут идти примерно 8 часов и не отразятся на потребителях, уточнили в компании.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Петербурга загорелась кровля здания. Пожар поднялся до ранга 1 БИС.