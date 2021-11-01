В Приморском районе спасатели тушат пожар ранга 1 БИС

В Приморском районе спасатели тушат пожар ранга 1 БИС
В Приморском районе спасатели тушат пожар ранга 1 БИС. Фото: "Яндекс.Карты"

В экстренные службы около 11:51 поступило сообщение о пожаре по адресу Приморский район, улица Афонская дом 1 корпус 2.

Как выяснилось горит кровля. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

В двухэтажном административном здании горит кровля здания. Площадь, на которую распространился огонь, на данный момерт уточняется. По информации от 78.ru пожару уже присвоен ранг 1 БИС.

С огнем борются 5 единиц техники от МЧС и 25 человек личного состава. Информация о пострадавших на данный момент не известна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на опубликованных в сети кадрах с места ночного пожара в Невского районе видно, что дым валит из двух окон квартиры. В одном из них выбиты стекла. К дому, по словам очевидцев, подъехали девять пожарных расчетов. Также видны автомобили реанимации и скорой помощи.

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