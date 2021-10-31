В загоревшейся квартире в Невском районе находились четверо детей

В загоревшейся квартире в Невском районе находились четверо детей
Квартирный пожар в 2-м Рабфаковском переулке. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В ночь на 1 ноября в Невском районе Петербурга спасатели тушат квартирный пожар.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Квартира горит в доме 13 по 2-му Рабфаковскому переулку. Местные жители отмечают, что пожар происходит на пятом этаже.

Квартирный пожар в 2-м Рабфаковском переулке. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что дым валит из двух окон квартиры. В одном из них выбиты стекла. К дому, по словам очевидцев, подъехали девять пожарных расчетов. Также видны автомобили реанимации и скорой помощи.

Одна из пользовательниц в комментариях сообщила, что в загоревшейся однокомнатной квартире находились четверо детей и их родители. Жильцов дома эвакуировали.

Информация о пострадавших уточняется. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбивший беременную на Парашютной водитель скрылся с места ДТП.

2-й рабфаковский переулок дети квартирный пожар новости СПб


 

Новости партнеров
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В загоревшейся квартире в Невском районе находились четверо детей
Врач объяснил, какой иммунный ответ на прививку ждет вегетарианцев
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заразилась коронавирусом
Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса
Медики объяснили, какую опасность несет хронический недосып
Самолет до Нижнего Новгорода в Пулково задержали почти на 10 часов
В Чехии один человек погиб в результате ЧП на канатной дороге
Ортопед рассказал, чем полезна ходьба по лестнице