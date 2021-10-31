В загоревшейся квартире в Невском районе находились четверо детей

В ночь на 1 ноября в Невском районе Петербурга спасатели тушат квартирный пожар.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Квартира горит в доме 13 по 2-му Рабфаковскому переулку. Местные жители отмечают, что пожар происходит на пятом этаже.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что дым валит из двух окон квартиры. В одном из них выбиты стекла. К дому, по словам очевидцев, подъехали девять пожарных расчетов. Также видны автомобили реанимации и скорой помощи.

Одна из пользовательниц в комментариях сообщила, что в загоревшейся однокомнатной квартире находились четверо детей и их родители. Жильцов дома эвакуировали.

Информация о пострадавших уточняется. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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