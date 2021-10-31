Сбивший беременную на Парашютной водитель скрылся с места ДТП

Сбивший беременную на Парашютной водитель скрылся с места ДТП
Место ДТП. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе неизвестный автомобилист сбил беременную девушку и скрылся с места происшествия.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Авария случилась в семь часов вечера на пешеходном переходе на Парашютной улицей, перед остановкой река Каменка.

Водитель иномарки «Рено» зеленого цвета подрезал и зацепил микроавтобус, а после проскочил на красный сигнал светофора. На пешеходном переходе он сбил беременную, но останавливаться не стал и скрылся с места ДТП.

О состоянии девушки не сообщается. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели и медики работают на месте массового ДТП на Таллинском шоссе. Со слов проезжавших мимо автомобилистов, дорогу не поделили как минимум четыре машины.

беременная дтп наезд на пешехода новости СПб парашютная улица


 

Новости партнеров
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Мать Собчак написала дочери открытое письмо
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Петербуржцы не могут записаться на вакцинацию от коронавируса из-за ажиотажа
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Врач рассказала, почему не стоит выбирать «Спутник Лайт» для первичной вакцинации
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбивший беременную на Парашютной водитель скрылся с места ДТП
В Приморье женщина оставила автомобиль с ребенком на железнодорожных путях
При столкновении поездов около английского Солсбери пострадали 13 человек
Сборы «Венома 2» в России превысили два миллиарда рублей
Спасатели и медики работают на месте массового ДТП на Таллинском шоссе
Россиянка назвала привычки, которые выдают соотечественников в США
В Сочи водителю дивана на колесах выписали штраф
Коронавирус может может провоцировать инсульт