Сбивший беременную на Парашютной водитель скрылся с места ДТП

В Приморском районе неизвестный автомобилист сбил беременную девушку и скрылся с места происшествия.

Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Авария случилась в семь часов вечера на пешеходном переходе на Парашютной улицей, перед остановкой река Каменка.

Водитель иномарки «Рено» зеленого цвета подрезал и зацепил микроавтобус, а после проскочил на красный сигнал светофора. На пешеходном переходе он сбил беременную, но останавливаться не стал и скрылся с места ДТП.

О состоянии девушки не сообщается. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели и медики работают на месте массового ДТП на Таллинском шоссе. Со слов проезжавших мимо автомобилистов, дорогу не поделили как минимум четыре машины.