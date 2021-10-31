Спасатели и медики работают на месте массового ДТП на Таллинском шоссе

В воскресенье вечером очевидцы сообщили о массовом ДТП в Красносельском районе Петербурга.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Авария случилась на Таллинском шоссе по направлению в Красное Село. Со слов проезжавших мимо автомобилистов, дорогу не поделили как минимум четыре машины.

На кадрах с места происшествия видны три иномарки и «Жигули». В комментариях очевидец написал, что женщина за рулем отечественной машины вылетела на встречную полосу, из-за чего и произошла «мясорубка». По его словам, все остались живы.

На месте аварии работают спасатели и бригада скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля устроили ДТП на Планерной улице. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение водителями дистанции.