Три автомобиля устроили ДТП на Планерной улице

Три автомобиля устроили ДТП на Планерной улице
ДТП на Планерной улицею Фото: скриншот «Признавашки ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На Планерной улице в Петербурге произошло ДТП с участием трех легковых авто. Водители не смогли поделить почти пустую дорогу.

Дорожный инцидент случился сегодня днем, 31 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали на следующие день в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трио на Пленерной», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машины выстроились в один ряд. По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение водителями дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курьер на «Жигулях» разбил чужую иномарку во дворах на Верности и уехал.

дтп новости СПб


 

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