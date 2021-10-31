Курьер на «Жигулях» разбил чужую иномарку во дворах на Верности и уехал

Автомобиль почти остался без бампера. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Автомобиль почти остался без бампера. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

В Петербурге разыскивают курьера, протаранившего припаркованный автомобиль. Поисками лихача занялся владелец пострадавшего авто.

Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте». По словам автора записи, его иномарку повредил кудрявый юноша, работающий доставщиком.

Автомобилист опубликовал два стоп-кадра с камер видеонаблюдения и снимок пострадавшей машины. На кадрах видно, что у темной BMW почти оторван бампер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Новоприозерском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.