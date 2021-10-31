На Новоприозерском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга

На Новоприозерском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга
Авария произошла на Новоприозерском шоссе Фото: vk.com/spb_today

Вечером 31 октября на Новоприозерском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.

По словам очевидцев, авария случилась, не доезжая до Петербурга километров 10.

«Видимо будет большая пробка», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП образовалась пробка.

«Каждые выходные там это происходит! Не понимаю почему!», — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Энгельса и Просвещения сбили пешехода.

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