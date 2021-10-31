На Новоприозерском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга

Вечером 31 октября на Новоприозерском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.
По словам очевидцев, авария случилась, не доезжая до Петербурга километров 10.
«Видимо будет большая пробка», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП образовалась пробка.
«Каждые выходные там это происходит! Не понимаю почему!», — пишут пользователи Сети.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Энгельса и Просвещения сбили пешехода.