На Новоприозерском шоссе произошло ДТП с участием каршеринга

Авария произошла на Новоприозерском шоссе Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла на Новоприозерском шоссе Фото: vk.com/spb_today

Вечером 31 октября на Новоприозерском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.

По словам очевидцев, авария случилась, не доезжая до Петербурга километров 10.

«Видимо будет большая пробка», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В результате ДТП образовалась пробка.

«Каждые выходные там это происходит! Не понимаю почему!», — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пересечении Энгельса и Просвещения сбили пешехода.