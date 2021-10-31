На пересечении Энгельса и Просвещения сбили пешехода

На пересечении Энгельса и Просвещения сбили пешехода
Дорожный инцидент случился на перекрестке проспектов Энгельса и Просвещения. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 31 октября, в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

Дорожный инцидент случился на перекрестке проспектов Энгельса и Просвещения. По словам очевидцев, сбили пешехода. Кроме того, медики оказывали помощь мотоциклисту.

«На пересечении Энгельса и Просвещения ДТП, разбился мотоциклист», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Подробности произошедшего устанавливаются. Очевидцы рассказали, что пешеход умер на месте происшествия.

«Мотоциклист не виноват, у него сломан позвоночник со слов медиков, а пешеход переходил дорогу на красный свет, дышал пару минут и умер…», — сообщили свидетели произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания школьников перебегала дорогу в неположенном месте на улице Композиторов, один мальчик попал под машину. Об этом рассказали очевидцы.

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