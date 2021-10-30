Мальчик попал под колеса авто на Композиторов, на месте детская реанимация

Мальчик попал под колеса авто на Композиторов, на месте детская реанимация
Ребенка госпитализировали. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На улице Композиторов произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса авто попал ребенок.

Дорожный инцидент случился вечером в субботу, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Школьники перебегали дорогу не по зебре, выскочили перед самым автомобилем», — написал автор записи.

По предварительным данным, травмы получил только один мальчик. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС, скорой помощи и детской реанимации.

Информация о состоянии мальчика не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большевиков автомобиль устроил ДТП с пожарной машиной, включившей сирену.

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