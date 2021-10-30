На Большевиков автомобиль устроил ДТП с пожарной машиной, включившей сирену

На Большевиков автомобиль устроил ДТП с пожарной машиной, включившей сирену
ДТП на перекрёстке Тельмана и Большевиков. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На пересечении улицы Тельмана и проспекта Большевиков произошло ДТП с пожарной машиной и легковушкой.

Авария случилась в субботу, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Легковушка не пропустила пожарную машину с включенными проблесковыми маячками и сиреной», — написал автор записи.

На кадрах видно, что сотрудники МЧС вышли из служебной машины. На дороге заметны осколки и детали транспортных средств.

Информация о возможных пострадавших не приводится. В комментариях пользователи осудили автомобилиста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль сбил электросамокатчика на зебре на Товарищеском проспекте.

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