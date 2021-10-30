Автомобиль сбил электросамокатчика на зебре на Товарищеском проспекте

На перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко произошло ДТП с электросамокатом.
Авария случилась в субботу, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, столкновение автомобиля и двухколесного транспорта произошло на пешеходном переходе. На кадрах видно, как мужчина пытается вытащить электросамокат из под колес машины.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на встречку и врезался в грузовик на проспекте Народного Ополчения.