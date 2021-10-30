Автомобиль сбил электросамокатчика на зебре на Товарищеском проспекте

ДТП с электросамокатом. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

ДТП с электросамокатом. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко произошло ДТП с электросамокатом.

Авария случилась в субботу, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, столкновение автомобиля и двухколесного транспорта произошло на пешеходном переходе. На кадрах видно, как мужчина пытается вытащить электросамокат из под колес машины.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на встречку и врезался в грузовик на проспекте Народного Ополчения.