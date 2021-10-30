Автомобиль вылетел на встречку и врезался в грузовик на Народного Ополчения

ДТП на Народного Ополчения. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на Народного Ополчения. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

В Кировском районе Петербурга произошло лобовое ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Авария случилась в субботу, 30 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, легковушка марки «Матиз» выскочила на полосу встречного движения и врезалась в лоб грузовику. На кадрах видно, что автомобиль пытался затормозить от впереди идущего грузовика. Однако не вышло.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с такси перегородило проезд трамваям на Большом Сампсониевском проспекте.