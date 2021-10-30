ДТП с такси перегородило проезд трамваям на Большом Сампсониевском

ДТП на Большом Сампсониевском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на Большом Сампсониевском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Земледельческой улицы произошло ДТП, в результате которого встали трамваи.

Авария случилась в субботу, 30 октября, около поселка Приветнинское. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи стоят в сторону Лесной», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и такси. У служебной машины заметно пострадала передняя часть. Проезд на участке затруднен.

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