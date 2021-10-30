ДТП с такси перегородило проезд трамваям на Большом Сампсониевском

ДТП с такси перегородило проезд трамваям на Большом Сампсониевском
ДТП на Большом Сампсониевском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На пересечении Большого Сампсониевского проспекта и Земледельческой улицы произошло ДТП, в результате которого встали трамваи.

Авария случилась в субботу, 30 октября, около поселка Приветнинское. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи стоят в сторону Лесной», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и такси. У служебной машины заметно пострадала передняя часть. Проезд на участке затруднен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели и медики прибыли к раскуроченному авто на Пулковском шоссе.

дтп новости СПб трамваи


 

Новости партнеров
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
Рекомендации по вакцинации от COVID-19 для тех, кому 60 и более лет
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Какие проблемы с головой ждут переболевших COVID-19 в легкой форме
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП с такси перегородило проезд трамваям на Большом Сампсониевском
Спасатели и медики прибыли к раскуроченному авто на Пулковском шоссе
Минцифры назвало способом проверки QR-кодов приложение «Госуслуги ...
В Петербург поставили 54 тыс. комплектов доз вакцины
Произошло ДТП перед съездом в Пулково
Новый путепровод во Всеволожске над железной дорогой объединил обе части города
Каждый второй россиянин выступает за запрет использования животных в цирках
Мурашко: Спутник Лайт» будет рекомендован только для ревакцинации