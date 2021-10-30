Спасатели и медики прибыли к раскуроченному авто на Пулковском шоссе

На Пулковском шоссе произошло серьезное ДТП. На месте работают медики и спасатели.
Авария случилась в субботу, 30 октября, около поселка Приветнинское. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что разбитый легковой автомобиль окружили сотрудники экстренных служб. У машины раскурочена передняя часть, рядом разбросаны осколки и детали транспортного средства.
Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП произошло перед съездом в Пулково.