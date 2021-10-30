Произошло ДТП перед съездом в Пулково

Подписчика паблика уверены, все дело в несоблюдении скоростного режима и дистанции. Фото: скриншот из паблика «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчика паблика уверены, все дело в несоблюдении скоростного режима и дистанции. Фото: скриншот из паблика «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Участниками столкновения стали четыре автомобиля.

Об этом пишет паблик «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, вначале столкнулись два автомобиля Ford и Solaris. А позже в них въехали две другие автомашины. Авария произошла 30 октября около 9:27, пишет автор поста, выложивший видео с регистратора.

«Виновник всего этого коричневый Solaris, который вилял из стороны в сторону и, может быть, задел зелёный Ford, после чего они остановились и стали осматривать машины. А потом уже в них въехали две другие», — предполагает пользователь соцсети.

Подписчика паблика уверены, все дело в несоблюдении скоростного режима и дистанции.

«Там будет ещё 3-4 ДТП», — заявляет другой комментатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, на внутреннем кольце КАД в Петербурге произошла авария. По сообщениям очевидцев, легковой автомобиль врезался в фургон. На место инцидента прибыли реанимация, скорая и спасатели.