Иномарка врезалась в фургон на КАД

Иномарка врезалась в фургон на КАД
Легковушка догнала фургон на внутренней стороне кольцевой автодороги. Фото: vk.com/spb_today

На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП.

По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в фургон. На место происшествия прибыли скорая, реанимация и спасатели.

«Спортейдж догнал фургон на внутренней стороне кольцевой автодороги, перед съездом на Софийскую», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте.

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