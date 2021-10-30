Иномарка врезалась в фургон на КАД

На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП.
По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в фургон. На место происшествия прибыли скорая, реанимация и спасатели.
«Спортейдж догнал фургон на внутренней стороне кольцевой автодороги, перед съездом на Софийскую», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте.