Иномарка врезалась в фургон на КАД

На внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП.

По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в фургон. На место происшествия прибыли скорая, реанимация и спасатели.

«Спортейдж догнал фургон на внутренней стороне кольцевой автодороги, перед съездом на Софийскую», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте.