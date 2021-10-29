ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте

ДТП с двумя авто собрало пробку на Дунайском проспекте
ДТП на Дунайском проспкете. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием двух авто. На участке собралась пробка.

Дорожный инцидент случился вечером в пятницу, 29 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Притерлись две машины», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковушки отделались наименьшими потерями, но значительно затруднили проезд для других авто. Участники ДТП заняли одно полосу движения.

По предварительным данным, причиной столкновения стало несоблюдение водителями дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сломанный трамвай спровоцировал пробку на Пионерской.

дтп новости СПб


 

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