Сломанный трамвай спровоцировал пробку на Пионерской

Сломанный трамвай спровоцировал пробку на Пионерской
Инцидент случился вечером 29 октября на Пионерской улице. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга сломанный трамвай спровоцировал пробку.

По словам очевидцев, инцидент случился вечером 29 октября на Пионерской улице. В результате происшествия образовалась пробка.

«На Пионерской сломался трамвай, перегородил перекрёсток. Затор со всех сторон. Объезжайте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на месте ДТП с трамваями на Бухарестской работают 12 бригад скорой помощи и сотрудники МЧС.

авария Петроградский район трамвай


 

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