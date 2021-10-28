На месте ДТП с трамваями на Бухарестской работают 12 бригад скорой помощи

ДТП с трамваями на Бухарестской. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

ДТП с трамваями на Бухарестской. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

На месте ДТП с двумя трамваями Бухарестская работают 12 бригад скорой медицинской помощи. Более 10 человек пострадали.

Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября, у дома №47. Около 9:48 произошло столкновение 2-х трамваев, двигавшихся в попутном направлении.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города, пострадало не менее 12 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте происшествия продолжают работать медики и сотрудники МЧС. Информация о пострадавших будет уточняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на Бухарестской улице оперативно прибыли 3 спецмашины МЧС и 13 спасателей, также работает специальная комиссия «Горэлектротранса».