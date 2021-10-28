Более 10 человек пострадали при столкновении трамваев на Бухарестской

Более 10 человек пострадали при столкновении трамваев на Бухарестской
ДТП с трамваями произошло на Бухарестской улице. Фото: скрин Google.Maps

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. Есть пострадавшие, на месте работают спасатели.

Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября, у дома №47. По данным ГУ МЧС РФ по городу, около 9:48 произошло столкновение 2-х трамваев, двигавшихся в попутном направлении.

К месту происшествия оперативно прибыли 3 спецмашины МЧС и 13 спасателей, также работает специальная комиссия «Горэлектротранса» под личным руководством директора предприятия Дениса Минкина.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на «Горэлектротранс», в настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, в результате ДТП травмы средней степени тяжести получили 13 человек.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало пробку.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу дтп новости СПб


 

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