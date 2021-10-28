Более 10 человек пострадали при столкновении трамваев на Бухарестской

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием общественного транспорта. Есть пострадавшие, на месте работают спасатели.
Дорожный инцидент случился в четверг, 28 октября, у дома №47. По данным ГУ МЧС РФ по городу, около 9:48 произошло столкновение 2-х трамваев, двигавшихся в попутном направлении.
К месту происшествия оперативно прибыли 3 спецмашины МЧС и 13 спасателей, также работает специальная комиссия «Горэлектротранса» под личным руководством директора предприятия Дениса Минкина.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на «Горэлектротранс», в настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, в результате ДТП травмы средней степени тяжести получили 13 человек.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало пробку.