ДТП на улице Шелгунова спровоцировало пробку

ДТП на улице Шелгунова спровоцировало пробку
По словам очевидцев, авария произошла на улице Шелгунова. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 октября в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало пробку.

По словам очевидцев, авария произошла на улице Шелгунова.

«ДТП на улице Шелгунова между улицей Бабушкина и проспектом Обуховской обороны. Уже пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Кто стал виновником случившегося и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, очевидцы разошли во мнения. Где именно произошло массовое ДТП. Автор поста считает, что оно произошло на КАД в 100 метрах от съезда на ЗСД.

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