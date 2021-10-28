ДТП на улице Шелгунова спровоцировало пробку

Утром 28 октября в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировало пробку.

По словам очевидцев, авария произошла на улице Шелгунова.

«ДТП на улице Шелгунова между улицей Бабушкина и проспектом Обуховской обороны. Уже пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Кто стал виновником случившегося и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, очевидцы разошли во мнения. Где именно произошло массовое ДТП. Автор поста считает, что оно произошло на КАД в 100 метрах от съезда на ЗСД.