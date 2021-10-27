Массовое ДТП произошло на КАД в 100 метрах от съезда на ЗСД

Очевидцы сообщают о четырех автомобилях и пострадавшем. Об этом пишет паблик «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
Массовое столкновение автомобилей запечатлел видеорегистратор одного из свидетелей аварии. На кадрах видно, что несколько развернутых автомобилей стоят на дороге. Мужчина подписал, что это произошло «на КАД в сторону дамбы в 100 метрах от съезда на ЗСД».
Однако, его поправляет другой подписчик паблика.
«Скорее всего, не в сторону дамбы, а в сторону Левашовского шоссе. Перед заездом на ЗСД», — говорится в сообщении.
Второй комментирует страшную трагедию, причиной которой, вероятно, стала гололедица на дорогах, как предполагают очевидцы.
«Четыре машины и труп на дороге в рабочей форме», — сообщает свидетель.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, ДТП в Красногвардейском районе Петербурга собрало пробку. Водитель пытался объехать пробку и застрял на трамвайных рельсах.