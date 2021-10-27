ДТП на перекрёстке Ириновского и Бокситогорской спровоцировало трамвайную пробку

ДТП на перекрёстке Ириновского и Бокситогорской спровоцировало трамвайную пробку
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Ириновского и Бокситогорской. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Ириновского и Бокситогорской. По словам очевидцев, легковой автомобиль попал в ДТП на трамвайных путях, в результате образовалась пробка.

«Застрял на рельсах, объезжая пробку. На перекрёстке Ириновского и Бокситогорской. Трамваи встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушками собрало крупную пробку на Планерной улице.

авария дтп красногвардейский район


 

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