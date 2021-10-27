ДТП с легковушками собрало крупную пробку на Планерной улице

ДТП с легковушками собрало крупную пробку на Планерной улице
ДТП на Планерной улице. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

На Планерной улице в Петербурге автомобиль пробил дорожное ограждение и собрал пробку.

Дорожный инцидент произошел в среду, 27 октября. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пробка собралась от улицы Ильюшина», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у легкового авто повреждена передняя часть. В нескольких метрах стоит еще одна машина. Движение на участке затруднено.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ситимобил» протаранил дорожное ограждение на Ильюшина.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Въезд в Финляндию для петербуржцев могут открыть уже с ноября
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Девочка, стоявшая на краю платформы, попала под Сапсан, следовавший из Петербурга в Москву
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП с легковушками собрало крупную пробку на Планерной улице
Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Владимира Кехмана
Как будет работать метро Петербурга в нерабочие дни локдауна
В Кремле ответили на вопрос о запрете путешествовать в нерабочие дни
COVID в России набирает обороты: 1 106 смертей, нехватка коек и комендантский час
Измайловская библиотека вместе с жителями дома решит, что делать со своей дверью
Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова
В Петербурге откроется еще 20 пунктов вакцинации от COVID-19