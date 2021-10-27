ДТП с легковушками собрало крупную пробку на Планерной улице

На Планерной улице в Петербурге автомобиль пробил дорожное ограждение и собрал пробку.
Дорожный инцидент произошел в среду, 27 октября. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».
«Пробка собралась от улицы Ильюшина», — написал автор записи.
На кадрах видно, что у легкового авто повреждена передняя часть. В нескольких метрах стоит еще одна машина. Движение на участке затруднено.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ситимобил» протаранил дорожное ограждение на Ильюшина.