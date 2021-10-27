ДТП с легковушками собрало крупную пробку на Планерной улице

ДТП на Планерной улице. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на Планерной улице. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

На Планерной улице в Петербурге автомобиль пробил дорожное ограждение и собрал пробку.

Дорожный инцидент произошел в среду, 27 октября. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пробка собралась от улицы Ильюшина», — написал автор записи.

На кадрах видно, что у легкового авто повреждена передняя часть. В нескольких метрах стоит еще одна машина. Движение на участке затруднено.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ситимобил» протаранил дорожное ограждение на Ильюшина.