«Ситимобил» протаранил дорожное ограждение на Ильюшина

Автомобиль такси протаранил дорожное ограждение на улице Ильюшина. Авария случилась на пустой дороге.

Дорожный инцидент произошел в среду, 27 октября, у дома №18. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Припарковался в ограждении», — написал автор записи.

На кадрах видно, что авария случилась ранним утром, дороги еще были свободны от потока машин. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Василеостровском районе «Ситимобил» врезался в «Яндекс.Драйв» и перевернулся.