В Василеостровском районе «Ситимобил» врезался в «Яндекс.Драйв» и перевернулся

В Василеостровском районе «Ситимобил» врезался в «Яндекс.Драйв» и перевернулся
«Яндекс.Драйв» перевернулся. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 12 сентября в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин перевернулась.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел утром На 18-19 линии В.О. Такси «Ситимобил» врезалось в «Яндекс.Драйв».

«На 18-19 линии В.О. «Ситимобил» врезался в припаркованный «Яндекс Драйв» и перевернулся», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«В них ещё для комбо должен самокатчик врезаться», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трамвай сбил велосипедиста на проспекте Культуры. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

Василеостровский район ситимобил яндекс.драйв


 

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