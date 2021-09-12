В Василеостровском районе «Ситимобил» врезался в «Яндекс.Драйв» и перевернулся

В воскресенье, 12 сентября в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Одна из машин перевернулась.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел утром На 18-19 линии В.О. Такси «Ситимобил» врезалось в «Яндекс.Драйв».

«На 18-19 линии В.О. «Ситимобил» врезался в припаркованный «Яндекс Драйв» и перевернулся», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«В них ещё для комбо должен самокатчик врезаться», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трамвай сбил велосипедиста на проспекте Культуры. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.