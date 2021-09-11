Велосипедист сломал руку и ключицу в ДТП с трамваем на Культуры

Велосипедист сломал руку и ключицу в ДТП с трамваем на Культуры
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Трамвай сбил велосипедиста на проспекте Культуры. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали.

Дорожный инцидент случился в субботу, 11 сентября, возле дома № 1. Мужчина 1971 года рождения, управляющий велосипедом, выжил, но получил травмы средней тяжести.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у него перелом рук и правой ключицы, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки.

Подробности инцидента выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Гражданского проспекта» сбили велосипедиста, к месту происшествия приезжала реанимация.

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