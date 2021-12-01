За осень 2021 года суды Петербурга рассмотрели почти 2 тысячи дел о коронавирусных ограничениях

За осень 2021 года суды Петербурга рассмотрели почти 2 тысячи дел о коронавирусных ограничениях. Фото: pexels.com

За осень 2021 года суды Петербурга рассмотрели почти 2 тысячи дел о коронавирусных ограничениях. Фото: pexels.com

За минувшую осень суды Санкт-Петербурга рассмотрели 1 728 административных дел по статьям о нарушении санитарной безопасности в период пандемии коронавируса.

За нарушение законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения рассмотрено 563 дела, по 294 из них назначили наказание, 154 дела были прекращены, 100 возвращены составителям, а еще 15 направили по подведомственности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Почти 2 тысячи административных дел об антиковидных нарушениях рассмотрели петербургские суды за сентябрь, октябрь и ноябрь 2021 года. Около 1 165 дел приняли к рассмотрению по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. При этом из них 701 дело закончилось назначением наказания, 277 возвращены составителям, а еще 117 были направлены по подведомственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в «антиковидное» постановление Ленинградской области внесли изменения. Так, согласно правкам, Выборгский район перешел в красную зону.