В «антиковидное» постановление Ленобласти внесли изменения

В «антиковидное» постановление Ленобласти внесли изменения
По словам ученых, потеря вкуса является истинным симптомом коронавируса, заслуживающим дальнейшего исследования. Фото: pexels

В «антиковидное» постановление Ленинградской области внесли изменения. Согласно правкам, Выборгский район перешел в красную зону.

С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты смогут работать только навынос.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, дискотеки, ночные клубы и концерты с 30 октября по 7 ноября запрещены, с 8 ноября попасть на эти мероприятия можно только по QR-кодам.

Кроме того, QR-код или ПЦР с 30 октября нужно будет предъявлять для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню.

Также с 30 октября кафе и рестораны в регионе смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Однако это требование касается заведений общепита, которые оформили «ковид-паспорт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое «антиковидное» постановление, которое вступит в законную силу уже сегодня, 9 сентября.

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В «антиковидное» постановление Ленобласти внесли изменения
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