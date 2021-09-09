Дрозденко подписал «антиковидное» постановление: МФЦ открыли свои двери

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое «антиковидное» постановление, которое вступит в законную силу уже сегодня, 9 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора 47-ого региона.

Согласно новому постановлению, Лодейнопольский район из «красной» зоны переходи в «желтую».

Кроме этого, перестает действовать требование о прохождении вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей. Теперь работодателей просят только принимать необходимые меры для вакцинации.

Важным моментом является то, что с 9 августа отправиться в любое МФЦ региона можно без предварительной записи, однако не стоит забывать об индивидуальных средствах защиты. Последний пункт обязателен.

Также в области вводят единые правила по оказанию медицинской помощи. Пациенты должны предоставить один из документов: о перенесенной инфекции (в течение последних 6 месяцев), сертификат о вакцинации, заключение о медотводе или же отрицательный ПЦР-тест, которому не более трех дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти еще 180 человек заболели коронавирусом.