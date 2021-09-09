В Ленобласти еще 180 человек заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 180 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 64 797 случаев ковида. При этом выздоровели 50 137 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1380 случаев. По суточному приросту лидирует Москва — 1801 случай. На третьем месте Московская область — 525.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.