Агрессивные школьники забросали прохожих снежками на Бестужевской улице

Дети забрались на гаражи. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Дети забрались на гаражи. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Вечером 1 декабря в Калининском районе Петербурга дети забросали прохожих снежками. По словам пострадавших, их также сопроводили нецензурной бранью.

Инцидент случился на Бестужевской улице. Подробности горожане рассказали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На замечания петербуржцев подростки реагировали с гонором, сообщают очевидцы. Досталось от молодежи в том числе и людям пожилого возраста.

«Мне лично попали в ухо, на мое замечание послали меня на три буквы! Очень хочется, чтоб родители как-то повлияли на своих детей, обратили внимания на то, чем они занимаются!» — написала подписчица.

В комментариях под записью пользователи с иронией отнеслись к выходке юных петербуржцев.

«Ну пусть они хоть детство почувствуют», — написал пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге школьник сломал девочке позвоночник. По предварительным данным, мальчик ударил девочку ногой по спине. После этого ребенку потребовалась помощь врачей.