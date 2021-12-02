Названы необычные симптомы рака легких

Названы необычные симптомы рака легких
Раскрыты необычные симптомы рака легких. Фото: Pixabay

Стали известны необычные симптомы рака легких. Среди них боль в плечах или руках.

Как пишет The Mirror со ссылкой на медиков, также симптомами рака на ранних стадиях могут быть сухость кожи пальцев рук. Это может появиться из-за проблем с кровоснабжением конечностей, вызванных повышенным давлением в кровеносных сосудах, которые связаны с легкими.

Также на рак легких могут указывать непрекращающийся кашель, частые инфекции в области грудной клетки, недостаток кислорода, боль при вдохе, апатия и сонливость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что исследователи Принстонского университета обнаружили единственный ген, отвечающий за распространение рака. Его смогли отключить. Еще в 2004 году было проведено исследование, которое указало на ген необходимый для развития и выживания злокачественных клеток.

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Названы необычные симптомы рака легких
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