Исследование на эту тему провели американские деятели наук.
Исследователи Принстонского университета обнаружили единственный ген, отвечающий за распространение рака. Его смогли отключить.
Еще в 2004 году было проведено исследование, которое указало на ген необходимый для развития и выживания злокачественных клеток.
На этот раз американские ученые произвели соединение способное воспрепятствовать гену MTHD, а также предотвратить развитие метастазов.
Опыт был проведен на мышах. Грызунам удалили этот ген. При этом, животные нормально развивались, а у тех, которым диагностировали рак груди, стало гораздо меньше метастазов.
То же самое оказалось верно и для онкологии простаты, легких и других органов.
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