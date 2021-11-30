Ученые выяснили, как отключить ген, отвечающий за развитие рака

Через несколько лет исследователи планируют начать клинические испытания. Фото: pixabay.com

Через несколько лет исследователи планируют начать клинические испытания. Фото: pixabay.com

Исследование на эту тему провели американские деятели наук.

Исследователи Принстонского университета обнаружили единственный ген, отвечающий за распространение рака. Его смогли отключить.

Еще в 2004 году было проведено исследование, которое указало на ген необходимый для развития и выживания злокачественных клеток.

На этот раз американские ученые произвели соединение способное воспрепятствовать гену MTHD, а также предотвратить развитие метастазов.

Опыт был проведен на мышах. Грызунам удалили этот ген. При этом, животные нормально развивались, а у тех, которым диагностировали рак груди, стало гораздо меньше метастазов.

То же самое оказалось верно и для онкологии простаты, легких и других органов.

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