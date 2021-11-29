Британские ученые рассказали, как распознать психопатов среди котов

Британские ученые рассказали, как распознать психопатов среди котов
Ученые заявили, что среди котов попадаются психопаты. Фото: unsplash

Британские зоопсихологи проанализировали повадки и привычки кошек, после чего составили специальный опросник, по которому можно понять, не является ли ваш кот психопатом.

Ученые из Университета Ливерпуля изучили характер 2042 кошек и выявили 46 черт характера, которые владельцы могут использовать, чтобы понять психологические особенности своих питомцев. В перечне таких факторов оказались такие особенности как «мурчание во время нападения» или «излишне громкое мяуканье», сообщает Daily Mail.

Результаты могут измерить сразу три показателя кошачьей психопатии: «грубость» кошки, включающий такие черты как отсутствие сочувствия и наличие бездушной агрессии, «расторможенность» и «бесстрашие».

«Вполне вероятно, что у всех кошек есть элемент психопатии, поскольку он когда-то был полезен их предкам с точки зрения приобретения ресурсов, например пищи, территории или возможностей для спаривания», — рассказала автор исследования Ребекка Эванс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в горевшей вчера студии на проспекте Ветеранов, 171 проживала женщина с 20 котами, из которых пятерых спасти не удалось. Об этом сообщается в Instagram ЖК «Солнечный город».

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Британские ученые рассказали, как распознать психопатов среди котов
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