В пострадавшей от пожара студии в «Солнечном городе» проживало 20 котов

В пострадавшей от пожара студии в &#171;Солнечном городе&#187; проживало 20 котов
В пострадавшей от пожара студии в "Солнечном городе" проживало 20 котов. Фото: Instagram solnechnyigorod_life

В ЖК «Солнечный город» 24 ноября произошел пожар в студии, в которой жила бабушка с 20 котами.

Выяснилось, что в горевшей вчера студии на проспекте Ветеранов, 171 проживала женщина с 20 котами, из которых пятерых спасти не удалось. Об этом сообщается в Instagram ЖК «Солнечный город».

«Оказывается, на эту квартиру много раз поступали жалобы, на мяуканье, вонь, грязь… Но УК не реагировало», — отмечается в сообщении.

В студии горела обстановка на площади 3 квадратных метра. «Невские новости» со ссылкой на слова соседей сообщают, что бабуля заставляла жилье вещами, найденными на помойке. Причина пожара в студии устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по итогу пожар в «Солнечном городе» удалось потушить быстро, в 14:24. Бороться с огнем от МЧС было отправлено 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

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В пострадавшей от пожара студии в «Солнечном городе» проживало 20 котов
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